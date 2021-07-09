Организатора ОПГ мошенников осудили в Самаре

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело жителя Москвы, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Организатор преступной группы и его сообщники с ноября 2015 г. по декабрь 2016 г. под видом торговли на валютном рынке Forex похитили у пяти человек свыше 1,7 млн рублей.
Уголовное дело двух участников ОПГ — жителей Самары и Краснодара рассматривает Октябрьский райсуд Самары. Это дело было выделено в отдельное производство из-за розыска подозреваемого.
Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.