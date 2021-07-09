Организатора ОПГ мошенников осудили в Самаре

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело жителя Москвы, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Организатор преступной группы и его сообщники с ноября 2015 г. по декабрь 2016 г. под видом торговли на валютном рынке Forex похитили у пяти человек свыше 1,7 млн рублей.

Уголовное дело двух участников ОПГ — жителей Самары и Краснодара рассматривает Октябрьский райсуд Самары. Это дело было выделено в отдельное производство из-за розыска подозреваемого.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима.