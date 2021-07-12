Пожилой сызранец перевел мошеннику 1,1 млн рублей, взятых в кредит

В Сызрани 73-летний пенсионер стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Доверчивый местный житель поверил звонившему ему "работнику финансового учреждения", который предложил "сохранить деньги от мошенников". Неизвестный уговорил пенсионера оформить кредит онлайн и перевести полученные деньги — около 1,1 млн рублей — на указанный им расчетный счет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.