Судимый самарец попал под уголовное дело, отобрав сумку у тольяттинской пенсионерки

В полицию Тольятти поступила информация о грабеже, совершенном во дворе дома по ул. Железнодорожной. Неизвестные отобрали сумку у 58-летней жительницы Комсомольского района, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевшая сидела на лавке во дворе своего дома. К ней подошел неизвестный, который рассказал, что он из Самары и ему не хватает денег на обратную дорогу. Женщина поверила собеседнику и протянула ему деньги на билет, но злоумышленник выхватил её сумку и побежал в сторону железнодорожных путей. Крики женщины услышал прохожий, он и вызвал полицейских.

Правоохранители вскоре нашли и задержали подозреваемого с женской сумкой. Им оказался ранее судимый за кражу, неправомерное завладение автомобилем, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью безработный самарец. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что потратил все свои деньги. Таким образом, совершив грабеж, он решил поправить свое материальное положение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.