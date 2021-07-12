За три дня в Самарской области поймали 83 нетрезвых водителя

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В Самарской области за три дня, с 9 по 11 июля, сотрудники Госавтоинспекции выявили 2800 нарушений в области дорожного движения, сообщает региональное ГУ МВД.