Осталась неделя до завершения приема заявок на участие в конкурсе "Лучшие УК и ТСЖ"

Первые 15 управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) Самарской области подали заявки на участие в акции "Лучшие УК и ТСЖ", организатором которой выступает АО "ЭнергосбыТ Плюс". У желающих получить призы от энергосбытовой компании осталось всего 7 дней: прием заявок продолжится до 18 июля 2021 года.

Напомним, что акция "Лучшие УК и ТСЖ" в Самарской области проходит третий год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс". Комиссия экспертов энергокомпании будет оценивать УК и ТСЖ по целому ряду критериев: своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета, а также индивидуальных счетчиков ГВС в квартирах жильцов. Победители акции в этом году получат в подарок сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий.

"Акция "Лучшие УК и ТСЖ" в очередной раз доказывает, что в нашем регионе есть множество компаний, грамотно управляющих своим жилым фондом, не имеющих долгов перед поставщиками ресурсов и проявляющих заботу о собственниках жилья. Важно поощрять их и тиражировать успешный опыт. Причем сами жильцы могут проявить активность и выдвинуть свою обслуживающую организацию на участие в акции", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Заявки на конкурсную комиссию можно отправить до 18 июля 2021 года по электронному адресу samara@esplus.ru. В заявке требуется указать наименование управляющей организации, номер счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи. Шорт-лист лидеров конкурса станет известен до 20 сентября, и к концу ноября определятся победители 2021 года. В общей сложности подарки от энергетиков получат десять коммунальных организаций, работающих в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.