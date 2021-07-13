В Сызрани неизвестный сорвал с женщины золотые украшения и скрылся

В начале июля в полицию Сызрани обратилась 53-летняя женщина, сообщившая, что на ул. Московской неизвестный сорвал с ее шеи золотые цепочку и крестик. Похищенное она оценила в 40 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители прибыли на место и опросили очевидцев ограбления, а также изъяли записи с камер наружного наблюдения. По видеозаписям удалось идентифицировать злоумышленника. Камеры зафиксировали, как неизвестный срывает украшения и убегает. Оперативники вычислили, что подозреваемый — ранее неоднократно судимый, в том числе, за грабеж, житель Октябрьска.

Ориентировку с приметами подозреваемого направили всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации, к работе подключились сотрудники оперативных служб.

Спустя несколько дней, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППС задержали мужчину, схожего по приметам с предполагаемым злоумышленником, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что золотые украшения он продал, а вырученные день потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".