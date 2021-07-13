Грибник из Клявлинского района нашел в лесу боеприпасы и незаконно спрятал их дома

Житель Клявлинского района хранил дома 27 патронов калибра 5,6 мм, пригодных для стрельбы. В Самарской области в суд направлено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что, проверяя оперативную информацию, при обследовании жилища 54-летнего мужчины сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 27 патронов. По результатам баллистической экспертизы установлено, что патроны являются спортивно-охотничьими, калибра 5,6 мм к нарезному оружию и пригодны для стрельбы.

По данным правоохранителей мужчина не получал разрешения на хранение боеприпасов. Житель Клявлинского района пояснил, что нашел патроны в 2014 году, когда собирал грибы в лесном массиве, и хранил их для собственных нужд.

Подозреваемому предъявлено обвинение в "Незаконном хранении боеприпасов".

"Максимальное наказание за указанное преступление — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей", — отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в Клявлинский районный суд Самарской области для принятия решения по существу.