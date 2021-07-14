Самарца "кинули" на 400 тыс. рублей при покупке товаров для животных

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области 24-летний житель Самарской области, работающий представителем торговой компании, стал жертвой мошенника и "попал" почти на полмиллиона рублей.