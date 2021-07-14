В Кинельском районе перед судом предстанет мужчина, похитивший у собутыльника кредитку

Из материалов уголовного дела следует, что 51-летний житель Кинельского района не смог найти свою банковскую карту после праздничного застолья, а на его мобильный телефон стали приходить оповещения о снятии денег с расчетного счета. Мужчина заблокировал банковскую карту и обратился за помощью в полицию, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Согласно банковским документам общая сумма ущерба составила свыше пяти тысяч рублей.

Правоохранители провели опрос, направили запросы в организации, установили места оплаты деньгами с пропавшей карты, опросили сотрудников магазинов и изъяли записи с камер наблюдения в торговых объектах.

Изучив информацию, полиция предположила, что к хищению причастен знакомый потерпевшего, с которым в день происшествия они вместе выпивали. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее не судимый 44-летний местный житель. Он признался в содеянном и сообщил, что похищенной картой оплатил продукты питания и алкоголь.

Следователи Кинельского района возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств". Заявителю полностью возмещен причиненный ущерб.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в Кинельский районный суд Самарской области для принятия решения по существу.