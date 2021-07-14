В Кинельском районе перед судом предстанет мужчина, похитивший у собутыльника кредитку

Из материалов уголовного дела следует, что 51-летний житель Кинельского района не смог найти свою банковскую карту после праздничного застолья, а на его мобильный телефон стали приходить оповещения о снятии денег с расчетного счета. Мужчина заблокировал банковскую карту и обратился за помощью в полицию, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Согласно банковским документам общая сумма ущерба составила свыше пяти тысяч рублей.
Правоохранители провели опрос, направили запросы в организации, установили места оплаты деньгами с пропавшей карты, опросили сотрудников магазинов и изъяли записи с камер наблюдения в торговых объектах.
Изучив информацию, полиция предположила, что к хищению причастен знакомый потерпевшего, с которым в день происшествия они вместе выпивали. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее не судимый 44-летний местный житель. Он признался в содеянном и сообщил, что похищенной картой оплатил продукты питания и алкоголь.
Следователи Кинельского района возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств". Заявителю полностью возмещен причиненный ущерб.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в Кинельский районный суд Самарской области для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.