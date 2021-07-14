До конца года в Самарской области планируют заменить 210 лифтов

В Самарской области в рамках программы капитального ремонта в 2021 г. планируется заменить 210 лифтов. Такие данные были озвучены на совещании, которое состоялось в правительстве региона 13 июля.

Для сравнения - в 2019 г. в Самарской области было заменено 44 лифта, в 2020 - 50.

Первый вице-губернатор – председатель правительства региона Виктор Кудряшов поручил министерству ЖКХ совместно с Фондом капремонта Самарской области проработать механизм дополнительного финансирования обновления лифтового оборудования.

«Прошу отработать дополнительные возможности по привлечению средств из федерального Фонда реформирования ЖКХ, в частности в рамках программы, предполагающей субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым с целью замены лифтов. Считаю, что это позволит нам привлечь дополнительные средства и увеличить объемы работ. Жду от вас проработанные предложения», - поручил Виктор Кудряшов.

Заменить выработавшие ресурс лифты на новые в многоквартирных домах в регионе планируется до 2025 года.