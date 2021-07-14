Правительство РФ расширило список потенциальных резидентов ТОСЭР "Чапаевск"

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое дополняет виды экономической деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск". Это позволит существенно повысить привлекательность ТОСЭР Чапаевск для новых инвесторов и позволит реализовать проект по строительству крупного межрегионального логического центра компании Оzon.

Как отмечают в правительстве Самарской области, подписанию постановления предшествовала большая подготовительная работа команды региона и личная защита губернатора Дмитрия Азарова на комиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2021 Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе.

"Для реализации проектов рассматривался целый ряд регионов, но в ходе совместной работы мы предложили самые комфортные условия для инвестора и добились результата для Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Компания Ozon намерена инвестировать в регион более 4 млрд руб., с планами создания более 3 тыс. новых рабочих мест.

Данный центр будет использоваться производителями Самарской области и ряда других регионов, куда продавцы смогут поставлять товары для быстрой продажи через платформу Ozon с перспективами экспортных поставок.

Ввод в эксплуатацию запланирован уже на первую половину 2022 года.

Появлялась информация, что Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве в Чапаевске логистического комплекса на 135 тыс. кв. м.