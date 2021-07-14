Правительство РФ расширило список потенциальных резидентов ТОСЭР "Чапаевск"

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое дополняет виды экономической деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск". Это позволит существенно повысить привлекательность ТОСЭР Чапаевск для новых инвесторов и позволит реализовать проект по строительству крупного межрегионального логического центра компании Оzon.
Как отмечают в правительстве Самарской области, подписанию постановления предшествовала большая подготовительная работа команды региона и личная защита губернатора Дмитрия Азарова на комиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева.
Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2021 Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе.
"Для реализации проектов рассматривался целый ряд регионов, но в ходе совместной работы мы предложили самые комфортные условия для инвестора и добились результата для Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Компания Ozon намерена инвестировать в регион более 4 млрд руб., с планами создания более 3 тыс. новых рабочих мест.
Данный центр будет использоваться производителями Самарской области и ряда других регионов, куда продавцы смогут поставлять товары для быстрой продажи через платформу Ozon с перспективами экспортных поставок.
Ввод в эксплуатацию запланирован уже на первую половину 2022 года.
Появлялась информация, что Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве в Чапаевске логистического комплекса на 135 тыс. кв. м.
Самарская область постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для бизнеса. Сегодня регион занимает 8-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Благодаря действующим специальным налоговым режимам, в регионе развиваются две ТОСЭР — "Тольятти" и "Чапаевск". Статус резидентов имеют 82 компании, готовые инвестировать в свои проекты 45 млрд рублей и создать 11 тыс. рабочих мест. Совместно с инвесторами на площадках ТОСЭР уже запущено 49 производств, на которых создано более 6 тыс. рабочих мест. Резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 19 млрд рублей. Общий объем налоговых отчислений в бюджет региона составил свыше 815 млн рублей.