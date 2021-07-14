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Государство и Бизнес Экономическая политика

Правительство РФ расширило список потенциальных резидентов ТОСЭР "Чапаевск"

МОСКВА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое дополняет виды экономической деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск". Это позволит существенно повысить привлекательность ТОСЭР Чапаевск для новых инвесторов и позволит реализовать проект по строительству крупного межрегионального логического центра компании Оzon.

Как отмечают в правительстве Самарской области, подписанию постановления предшествовала большая подготовительная работа команды региона и личная защита губернатора Дмитрия Азарова на комиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2021 Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе.

"Для реализации проектов рассматривался целый ряд регионов, но в ходе совместной работы мы предложили самые комфортные условия для инвестора и добились результата для Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Компания Ozon намерена инвестировать в регион более 4 млрд руб., с планами создания более 3 тыс. новых рабочих мест.

Данный центр будет использоваться производителями Самарской области и ряда других регионов, куда продавцы смогут поставлять товары для быстрой продажи через платформу Ozon с перспективами экспортных поставок.

Ввод в эксплуатацию запланирован уже на первую половину 2022 года.

Появлялась информация, что Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве в Чапаевске логистического комплекса на 135 тыс. кв. м.

Самарская область постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для бизнеса. Сегодня регион занимает 8-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Благодаря действующим специальным налоговым режимам, в регионе развиваются две ТОСЭР — "Тольятти" и "Чапаевск". Статус резидентов имеют 82 компании, готовые инвестировать в свои проекты 45 млрд рублей и создать 11 тыс. рабочих мест. Совместно с инвесторами на площадках ТОСЭР уже запущено 49 производств, на которых создано более 6 тыс. рабочих мест. Резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 19 млрд рублей. Общий объем налоговых отчислений в бюджет региона составил свыше 815 млн рублей.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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