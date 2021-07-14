Полуголый тольяттинец пытался украсть электросамокат

В Тольятти экипаж вневедомственной охраны задержали мужчину, пытавшегося украсть электросамокат, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Правоохранители остановили подозрительного пешехода — мужчина с голым торсом нес по ул. Коммунистической электросамокат характерной расцветки. 65-летний мужчина рассказал, что украл самокат, принадлежал шеринговой фирме, и планировал сдать его в расположенный поблизости пункт приема лома металла.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").