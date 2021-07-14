Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов принял участие в общественной экспертизе ремонта внутриквартальных дорог во дворе дома на проспекте Карла Маркса, 59.
Территория в границах улиц К. Маркса, Киевской, Тухачевского, Дачной будет комплексно благоустроена в четыре этапа.
Первый этап работ уже осуществляется. Между домом на проспекте К. Маркса, 59 и ул. Киевская ремонтируют асфальтовое покрытие внутриквартального проезда. Здесь предусмотрены парковочные места. Будут сделаны тротуары, вдоль которых установят противопроездные устройства. Завершить работы планируется в середине августа.
"Как родитель, я считаю, что вопрос безопасности является самым важным: дети должны ходить по тротуарам, а не по проезжей части", — подчеркнул Константин Доладов, осмотрев ход работ.
На втором этапе благоустроят сквозной проезд от дома на ул. Киевской, 13 к дому на проспекте К. Маркса 55. Здесь в 2022 году планируется ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда с устройством парковок и тротуаров.
Работы на территории между проспектом К. Маркса и домами 49, 55 на пр. К. Маркса будут осуществлены в 2023 году. Там планируется проведение работ по планировке рельефа для ремонта асфальтового покрытия внутриквартального проезда с устройством парковок и тротуаров.
На четвертом этапе благоустроят дворы домов 49,55,59,59А по проспекту К.Маркса мимо Киевской 13 к К.Маркса 55. Осуществление этих работ предполагает участие собственников МКД в государственной программе Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017–2025 годы".
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.