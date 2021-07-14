Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов принял участие в общественной экспертизе ремонта внутриквартальных дорог во дворе дома на проспекте Карла Маркса, 59.

Территория в границах улиц К. Маркса, Киевской, Тухачевского, Дачной будет комплексно благоустроена в четыре этапа.

Первый этап работ уже осуществляется. Между домом на проспекте К. Маркса, 59 и ул. Киевская ремонтируют асфальтовое покрытие внутриквартального проезда. Здесь предусмотрены парковочные места. Будут сделаны тротуары, вдоль которых установят противопроездные устройства. Завершить работы планируется в середине августа.

"Как родитель, я считаю, что вопрос безопасности является самым важным: дети должны ходить по тротуарам, а не по проезжей части", — подчеркнул Константин Доладов, осмотрев ход работ.

На втором этапе благоустроят сквозной проезд от дома на ул. Киевской, 13 к дому на проспекте К. Маркса 55. Здесь в 2022 году планируется ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда с устройством парковок и тротуаров.

Работы на территории между проспектом К. Маркса и домами 49, 55 на пр. К. Маркса будут осуществлены в 2023 году. Там планируется проведение работ по планировке рельефа для ремонта асфальтового покрытия внутриквартального проезда с устройством парковок и тротуаров.

На четвертом этапе благоустроят дворы домов 49,55,59,59А по проспекту К.Маркса мимо Киевской 13 к К.Маркса 55. Осуществление этих работ предполагает участие собственников МКД в государственной программе Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017–2025 годы".