Топ-менеджера аэропорта "Курумоч" уволили из-за подозрения в хищениях

В Самаре уволили финансового директора международного аэропорта "Курумоч". Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Увольнение связано с прошедшей ранее служебной проверкой, во время которой вскрылись хищения. Предположительно, финдиректор переводил деньги по подложным документам фиктивным подрядчикам за услуги, которые фактически никто не оказывал.

По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, в отношении Михаила Бермана возбудили более 10 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере").