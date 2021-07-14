Жителя Самарской области заподозрили в посредничестве во взяточничестве

В Отрадном Самарской области 34-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2019 г. подозреваемый получил от 33-летнего мужчины 3 тыс. руб. — часть от взятки в 50 тыс. рублей. Деньги он обещал передать правоохранителям за возврат водительского удостоверения.

Кроме того, в сентябре 2019 г. во время телефонного разговора пообещал 40-летнему передать взятку 35 тыс. руб. сотруднику медучреждения за фиктивное медицинское заключение для последующего оформления нерабочей группы инвалидности.

Расследование уголовного дела продолжается.