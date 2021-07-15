"Т Плюс" вдвое увеличил объемы перекладок теплосетей в Новокуйбышевске

В 2021 году ПАО "Т Плюс" планирует вдвое увеличить объем плановых перекладок тепловых сетей в Новокуйбышевске. Это стало возможным благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". В планах "Т Плюс" в рамках летней ремонтной кампании 2021 года — заменить более 90 км тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.
В рамках ремонтной кампании 2021 года в Новокуйбышевске будет заменено более 6 км коммуникаций различного диаметра. Работы по техническому перевооружению пройдут на 12 участках теплотрасс.
"На данный момент работы по замене теплосетей выполнены в полном объеме на двух участках, включая перекладку теплосети в районе Триумфальной арки по ул. Победы. Перекладка ведется на шести участках, работы на оставшиеся четырех объектах будут начаты в ближайшее время. Выполнение ремонтной и инвестиционной программ идет по графику, отклонений нет. Главное — обеспечить готовность теплосетевого комплекса к новому отопительному сезону к середине сентября", — рассказал технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.