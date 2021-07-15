В Жигулевске будут судить мужчину, продававшего мефедрон с помощью "закладок"

В полицию Жигулевска поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к нелегальной продаже наркотиков. Подозреваемого задержали на ул. Радиозаводской. Им оказался 28-летний безработный местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за неоднократное совершение имущественных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При задержании у мужчины обнаружили телефон, осмотрели его и установили координаты 20 тайников-закладок, в которых задержанный только что разместил наркотики. Тайники были вскрыты. Правоохранители изъяли содержимое и направили на экспертизу.

Кроме того, в квартире подозреваемого обнаружилось еще 10 свертков с веществом. Экспертиза показала, что изъятым из тайников и из квартиры является наркотик мефедрон. Общая масса вещества составила свыше 68 граммов.

Задержанный пояснил, что купил запретное вещество в Интернете и планировал продавать с помощью "закладок" в Жигулевске.

Мужчина нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за неоднократное совершение имущественных преступлений.

По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.