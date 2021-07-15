В Похвистневском районе полицейские спасли мужчину из задымленного дома

В конце июня в полицию обратилась жительница села Среднее Аверкино Похвистневского района. Она рассказала, что поссорилась с мужем, и тот пригрозил поджечь дом, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Когда женщина вернулась домой вместе с правоохранителями, дом был сильно задымлен. Заявительница пояснила, что внутри находится ее муж. Полицейские (оперуполномоченный отдела уголовного розыска старший лейтенант полиции Константин Осипов и участковый уполномоченный отделения УУП и ПДН лейтенант полиции Максим Егоров) вошли внутрь, несмотря на сильную задымленность.

Некоторое время стражи правопорядка звали хозяина дома, но тот не отзывался. В это время из дальней комнаты раздался мужской кашель. "Так как дом был весь заволочён плотным и едким дымом из-за тлеющих вещей, видимость была очень плохая и мы стали двигаться, ориентируясь на звук, — вспоминает Константин Осипов. — Нашли мужчину на кухне, но он наотрез оказывался выйти наружу. Мы взяли мужчину за руки, и, подняв с пола, вывели на улицу".

Полицейские передали пострадавшего бригаде скорой. Ему была оказана первая помощь, от госпитализации мужчина отказался. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.