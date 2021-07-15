В Похвистневском районе полицейские спасли мужчину из задымленного дома

В конце июня в полицию обратилась жительница села Среднее Аверкино Похвистневского района. Она рассказала, что поссорилась с мужем, и тот пригрозил поджечь дом, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Когда женщина вернулась домой вместе с правоохранителями, дом был сильно задымлен. Заявительница пояснила, что внутри находится ее муж. Полицейские (оперуполномоченный отдела уголовного розыска старший лейтенант полиции Константин Осипов и участковый уполномоченный отделения УУП и ПДН лейтенант полиции Максим Егоров) вошли внутрь, несмотря на сильную задымленность.
Некоторое время стражи правопорядка звали хозяина дома, но тот не отзывался. В это время из дальней комнаты раздался мужской кашель. "Так как дом был весь заволочён плотным и едким дымом из-за тлеющих вещей, видимость была очень плохая и мы стали двигаться, ориентируясь на звук, — вспоминает Константин Осипов. — Нашли мужчину на кухне, но он наотрез оказывался выйти наружу. Мы взяли мужчину за руки, и, подняв с пола, вывели на улицу".
Полицейские передали пострадавшего бригаде скорой. Ему была оказана первая помощь, от госпитализации мужчина отказался. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.