Полицейские проверили антинаркотический рейд на трассе М-5 под Самарой

Сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Красноярскому району вместе с представителями ГИБДД и инспектором-кинологом провели рейд на участке трассы М-5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Основной целью операции было выявление изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков.
С помощью служебной собаки правоохранители проверили более 28 машин. Нарушений и запрещенных веществ не обнаружено. С водителями и пассажирами полицейские провели профилактические беседы.
Полицейские напоминают, что обо всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8-(846)-278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.