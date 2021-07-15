Полицейские проверили антинаркотический рейд на трассе М-5 под Самарой

Сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Красноярскому району вместе с представителями ГИБДД и инспектором-кинологом провели рейд на участке трассы М-5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Основной целью операции было выявление изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков.

С помощью служебной собаки правоохранители проверили более 28 машин. Нарушений и запрещенных веществ не обнаружено. С водителями и пассажирами полицейские провели профилактические беседы.

Полицейские напоминают, что обо всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8-(846)-278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД.