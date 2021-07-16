АвтоВАЗ второй раз за неделю приостанавливает две линии сборки

Второй раз за текущую неделю АвтоВАЗ приостанавливает на сутки две линии сборки автомобилей.

Приостановка связана с недопоставками комплектующих автоэлектроники от самарского представительства Bosch (ООО "Роберт Бош Самара") на фоне глобального дефицита полупроводников, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на представителей компании.

В среду, 14 июля, в связи с аналогичными проблемами с поставками от Bosch была на сутки приостановлена первая производственная линия (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray; Renault Sandero и Logan). В пятницу, 16 июля, краткосрочный простой вводится на производственных линиях № 3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и № 5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), сообщили в пресс-службе автокомпании.

АвтоВАЗ не единожды вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Напомним, конвейеры несколько раз приостанавливали в июне. Кроме того, аналогичные случаи были и весной.

Тогда отмечалось, что проблема с поставкой электронных компонентов на АвтоВАЗ носит временный характер и не повлияет на годовые объемы производства.