АвтоВАЗ второй раз за неделю приостанавливает две линии сборки

Второй раз за текущую неделю АвтоВАЗ приостанавливает на сутки две линии сборки автомобилей.
Приостановка связана с недопоставками комплектующих автоэлектроники от самарского представительства Bosch (ООО "Роберт Бош Самара") на фоне глобального дефицита полупроводников, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на представителей компании.
В среду, 14 июля, в связи с аналогичными проблемами с поставками от Bosch была на сутки приостановлена первая производственная линия (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray; Renault Sandero и Logan). В пятницу, 16 июля, краткосрочный простой вводится на производственных линиях № 3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и № 5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), сообщили в пресс-службе автокомпании.
АвтоВАЗ не единожды вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Напомним, конвейеры несколько раз приостанавливали в июне. Кроме того, аналогичные случаи были и весной.
Тогда отмечалось, что проблема с поставкой электронных компонентов на АвтоВАЗ носит временный характер и не повлияет на годовые объемы производства.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.