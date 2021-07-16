АСВ заявило требования к топ-менеджменту "Газбанка" на 2,9 млрд рублей

АО АКБ "Газбанк" в лице конкурсного управляющего - госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" - привлекает к субсидиарной ответственности топ-менеджмент на 2,9 млрд рублей.

В эту сумму АСВ оценивает убытки банка, которые требует возместить от экс-председателей правления АО АКБ "Газбанк" Михаила Липовецкого и Владимира Аверина, замов предправления Владимира Семина и Михаила Сорокина, и.о. предправления Артема Маслова и Игоря Свиридова, главбуха Лилии Власовой, советника предправления по развитию бизнеса Виктора Левина, членов совета директоров Сергея Облова, Анатолия Афанасьева, Александра Гриднева и Юрия Макушина.

Напомним, что имущество и счета некоторых из перечисленных людей уже арестованы по заявлению об убытках на 770 млн рублей.