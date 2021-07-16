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АСВ заявило требования к топ-менеджменту "Газбанка" на 2,9 млрд рублей

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО АКБ "Газбанк" в лице конкурсного управляющего - госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" - привлекает к субсидиарной ответственности топ-менеджмент на 2,9 млрд рублей.

Фото: Архив «ВН»

В эту сумму АСВ оценивает убытки банка, которые требует возместить от экс-председателей правления АО АКБ "Газбанк" Михаила Липовецкого и Владимира Аверина, замов предправления Владимира Семина и Михаила Сорокина, и.о. предправления Артема Маслова и Игоря Свиридова, главбуха Лилии Власовой, советника предправления по развитию бизнеса Виктора Левина, членов совета директоров Сергея Облова, Анатолия Афанасьева, Александра Гриднева и Юрия Макушина.

Напомним, что имущество и счета некоторых из перечисленных людей уже арестованы по заявлению об убытках на 770 млн рублей.

Газбанк признали банкротом в августе 2018 года. В сентябре временная администрация банка передала в МВД РФ сведения относительно ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей.

В феврале 2019 г. ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Были задержаны Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин. Первого суд признал виновным и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно. Условный срок также получил Артем Маслов.

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