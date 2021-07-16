"Таможенная карта": более половины оборотов платежной системы в первом полугодии 2021 года приходится на автопром и импортеров электротоваров

По данным платежной системы "Таможенная карта" (входит в группу банка "Открытие"), лидерами по оборотам таможенных платежей в компании в первом полугодии 2021 года стали автопром, а также импортеры электроники и электротоваров. За январь–июнь их доля в общем объеме достигла 52%.
Аналитики платежной системы "Таможенная карта" в качестве ключевых трендов развития рынка международной торговли последних лет выделяют трансформацию его инфраструктуры: цифровизацию, повышение уровня его прозрачности и доступности для бизнеса.
Во-первых, современные технологии существенно ускорили процесс таможенного оформления поставок. По данным Федеральной таможенной службы, по импорту около 20% всех деклараций выпускается полностью автоматически. Это занимает в среднем полтора часа — при условии соблюдения всех требований ФТС.
Во-вторых, за последние 10 лет произошел скачок в развитии международной онлайн-торговли и маркетплейсов, что привело к росту объёма международных почтовых отправлений (посылок) более чем в 30 раз.
В рамках государственной политики импортозамещения произошла трансформация структуры российского импорта. Сегодня более половины составляют технологические товары: машины, транспортные средства, электрическое оборудование, продукция химпрома, при этом доля не продовольственного импорта снизилась. По экономическому назначению это товары промежуточного потребления, необходимые для производства конечных продуктов внутри России.
Импорт товаров в Россию в стоимостном выражении за последние 20 лет вырос в шесть раз*. Платежная система "Таможенная карта" и информационное агентство РИА Новости подготовили совместный проект "Российский импорт в цифрах и фактах". В нем содержится детальный анализ тенденций, динамики, объемов и структуры импорта России начиная с 2000 года. Особое внимание уделено развитию рынка, актуальным вопросам для импортеров — маркировке и цифровизации сервисов.
Проект реализован в рамках информационной кампании, посвященной 21-летию "Таможенной карты".
"Таможенная карта более 20 лет является одним из активных участников международной торговли. Мы отмечаем, что внедрение дистанционных сервисов и уход от бумажного документооборота при транзграничном перемещении грузов существенно упрощает бизнесу жизнь и делает международную торговлю доступнее. Произошли качественные изменения структуры импорта — основную долю составляют технологические товары. Сегодня основным трендом в продажах является резкий рост доли интернет-покупок, при этом доля продаж через маркетплейсы выросла до 62%. Безусловно это оказало влияние на ведение бизнеса как импортёров, так и экспортёров. Информационный проект "Российский импорт в цифрах и фактах" отражает ключевые факты развития внешней торговли в России за 20 лет и современные тренды", — отметил Андрей Возмилов, генеральный директор "Таможенной карты".
*По данным Банка России.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
"Таможенная карта" — российская национально значимая платежная система, первый оператор таможенных платежей в России. Мы предлагаем сервисы онлайн-оплаты таможенных платежей и декларирования, которые доступны 24*7. Предоставляем правовую и консультационную поддержку для участников трансграничной торговли. Наша стратегия предусматривает переход к мультисервисной модели, включающей в себя широкий спектр услуг для участников ВЭД.
Аналитики "Таможенной карты" на постоянной основе отслеживают изменения рынка и ключевые тренды в международной торговле с целью информационной поддержки наших клиентов.
Оперативное реагирование на запросы клиентов исходя из их потребностей, являются приоритетными направлениями для компании как при разработке новых продуктов, так и при модификации действующей продуктовой линейки.
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