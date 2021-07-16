"Таможенная карта": более половины оборотов платежной системы в первом полугодии 2021 года приходится на автопром и импортеров электротоваров

По данным платежной системы "Таможенная карта" (входит в группу банка "Открытие"), лидерами по оборотам таможенных платежей в компании в первом полугодии 2021 года стали автопром, а также импортеры электроники и электротоваров. За январь–июнь их доля в общем объеме достигла 52%.

Аналитики платежной системы "Таможенная карта" в качестве ключевых трендов развития рынка международной торговли последних лет выделяют трансформацию его инфраструктуры: цифровизацию, повышение уровня его прозрачности и доступности для бизнеса.

Во-первых, современные технологии существенно ускорили процесс таможенного оформления поставок. По данным Федеральной таможенной службы, по импорту около 20% всех деклараций выпускается полностью автоматически. Это занимает в среднем полтора часа — при условии соблюдения всех требований ФТС.

Во-вторых, за последние 10 лет произошел скачок в развитии международной онлайн-торговли и маркетплейсов, что привело к росту объёма международных почтовых отправлений (посылок) более чем в 30 раз.

В рамках государственной политики импортозамещения произошла трансформация структуры российского импорта. Сегодня более половины составляют технологические товары: машины, транспортные средства, электрическое оборудование, продукция химпрома, при этом доля не продовольственного импорта снизилась. По экономическому назначению это товары промежуточного потребления, необходимые для производства конечных продуктов внутри России.

Импорт товаров в Россию в стоимостном выражении за последние 20 лет вырос в шесть раз*. Платежная система "Таможенная карта" и информационное агентство РИА Новости подготовили совместный проект "Российский импорт в цифрах и фактах". В нем содержится детальный анализ тенденций, динамики, объемов и структуры импорта России начиная с 2000 года. Особое внимание уделено развитию рынка, актуальным вопросам для импортеров — маркировке и цифровизации сервисов.

Проект реализован в рамках информационной кампании, посвященной 21-летию "Таможенной карты".

"Таможенная карта более 20 лет является одним из активных участников международной торговли. Мы отмечаем, что внедрение дистанционных сервисов и уход от бумажного документооборота при транзграничном перемещении грузов существенно упрощает бизнесу жизнь и делает международную торговлю доступнее. Произошли качественные изменения структуры импорта — основную долю составляют технологические товары. Сегодня основным трендом в продажах является резкий рост доли интернет-покупок, при этом доля продаж через маркетплейсы выросла до 62%. Безусловно это оказало влияние на ведение бизнеса как импортёров, так и экспортёров. Информационный проект "Российский импорт в цифрах и фактах" отражает ключевые факты развития внешней торговли в России за 20 лет и современные тренды", — отметил Андрей Возмилов, генеральный директор "Таможенной карты".

*По данным Банка России.