Самарец предстанет перед судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве

В Самаре в суд направили уголовное дело 54-летнего местного жителя, обвиняемого посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в марте 2021 г. обвиняемый получил два ноутбука общей стоимостью более 51 тыс. руб. и более 2 млн руб., которые должен был передать в качестве взятки должностным лицам контролирующих административных органов, которые проводили внеплановые проверки общепита.

Заведения должны были закрыть, из-за этого у предпринимателя возникло бы преимущественное право на заключение договоров аренды на участки и расположенные на них объекты.