Судимый житель Чапаевска украл в аптеке тонометры и вновь попал под уголовное дело

В полицию Чапаевска обратился аптечный фармацевт, сообщивший, что неизвестный мужчина похитил с прилавка товар. Причиненный ущерб составил более 3000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители установили личность подозреваемого по камерам видеонаблюдения. На записях видно, как мужчина в медицинской маске и капюшоне осторожно зашел в помещение, убедившись, что за его действиями никто не смотрит, а фармацевт находится в другом зале, открыто похитил с прилавка две коробки с тонометрами и покинул аптеку.

Ориентировка с приметами предполагаемого злоумышленника была распространена, и через некоторое время удалось его найти. Задержанным оказался безработный 27-летний местный житель, ранее судимый за разбой. Его доставили в отдел полиции, и он сознался, пояснив, что продал украденное за пять тыс. рублей, а прибыль потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.