Чапаевские депутаты предложили сократить нормативы накопления ТКО на 20%

Депутаты городской думы Чапаевска направили коллективное обращение в правительство Самарской области с предложением уменьшить нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для объектов общественного значения. Речь, в частности, идет о продовольственных и универсальных магазинах.

В обращении парламентарии отметили, что с ноября 2015 по июнь 2016 г. на территории Чапаевска производились замеры объема и массы ТКО для расчета норматива накопления.

"Так, норматив для продовольственных магазинов составил 0,89 м³ в год с 1 кв.метра торговой площади, а для универсальных магазинов (супермаркетов, гипермаркетов и т. п.) — 0,57 м³ в год с одного "квадрата", — отмечается в обращении.

На основании этих замеров в июне 2016 г. в минэнерго Самарской области были направлены предложения по размерам нормативов. Однако утвержденные приказом ведомства от 19 декабря 2016 г. нормативы оказались существенно выше и составили по Чапаевску для продовольственных магазинов 1,16 м³ в год с "квадрата", для универсальных — 1,07 м³ в год.

"Таким образом фактический объем накопления ТКО для объектов общественного значения по результатам проведенных замеров меньше утвержденного на 23,3% и 46,7%, соответственно", — констатируют депутаты.

Исправить ситуацию и улучшить жизнь местных предпринимателей чапаевские парламентарии предлагают за счет уменьшения нормативов на 20% и внесения соответствующих изменений в приказ минэнерго. Сейчас предложение находится на рассмотрения.