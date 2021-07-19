Чапаевские депутаты предложили сократить нормативы накопления ТКО на 20%

Депутаты городской думы Чапаевска направили коллективное обращение в правительство Самарской области с предложением уменьшить нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для объектов общественного значения. Речь, в частности, идет о продовольственных и универсальных магазинах.
В обращении парламентарии отметили, что с ноября 2015 по июнь 2016 г. на территории Чапаевска производились замеры объема и массы ТКО для расчета норматива накопления.
"Так, норматив для продовольственных магазинов составил 0,89 м³ в год с 1 кв.метра торговой площади, а для универсальных магазинов (супермаркетов, гипермаркетов и т. п.) — 0,57 м³ в год с одного "квадрата", — отмечается в обращении.
На основании этих замеров в июне 2016 г. в минэнерго Самарской области были направлены предложения по размерам нормативов. Однако утвержденные приказом ведомства от 19 декабря 2016 г. нормативы оказались существенно выше и составили по Чапаевску для продовольственных магазинов 1,16 м³ в год с "квадрата", для универсальных — 1,07 м³ в год.
"Таким образом фактический объем накопления ТКО для объектов общественного значения по результатам проведенных замеров меньше утвержденного на 23,3% и 46,7%, соответственно", — констатируют депутаты.
Исправить ситуацию и улучшить жизнь местных предпринимателей чапаевские парламентарии предлагают за счет уменьшения нормативов на 20% и внесения соответствующих изменений в приказ минэнерго. Сейчас предложение находится на рассмотрения.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.