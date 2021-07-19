Надел перчатки, но не учел видеокамер: в Жигулевске ранее судимый мужчина вновь попался на краже

Ранее судимый таксист в течение минуты совершил кражу в перчатках, но в течение того же дня был задержан полицейскими, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

43-летний тольяттинец, ранее судимый за кражу, вновь подозревается в аналогичном преступлении. Устроившись на работу таксистом, он привез клиента на станцию техобслуживания в Жигулевске. Выйдя из машины на улицу, таксист обратил внимание, что на панели припаркованной рядом незапертой машины лежит сотовый телефон. Предварительно надев перчатки, он открыл дверь автомобиля, похитил гаджет и скрылся с места происшествия.

Заявление о пропаже смартфона поступило в полицию Жигулевска от 32-летнего местного жителя, который оценил ущерб в 18 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили заявителя, установили возможных очевидцев и изъяли записи с камеры видеонаблюдения, установленной на здании. По записи удалось установить приметы подозреваемого и марку авто, на котором он скрылся. Кроме того, полиция вычислила место работы и адрес проживания.

В тот же день оперативники задержали мужчину на территории Жигулевска и доставили в отделение. На допросе подозреваемый сознался и рассказал, что планировал продать похищенный смартфон.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".