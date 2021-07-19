Неосторожные "антипрививочники" рискуют персональными данными

Полицейские предупреждают, что попытки приобрести поддельные медицинские отводы и сертификаты о вакцинации могут обернуться крайне негативными последствиями. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Противоправные деяния могут обернуться не только штрафами, но и уголовной ответственностью — вплоть до лишения свободы. Кроме того, иметь дело с мошенниками, предлагающими поддельные сертификаты, чрезвычайно опасно. Ведь "клиенты" для оформления таких документов предоставляют мошенникам свои персональные данные: полис медицинского страхования, паспорт и СНИЛС. Многие кредитные и иные организации используют авторизацию портала госуслуг, что может привести к гораздо хищениям не только данных, но и средств. Возможно, в том числе оформление кредитов, которые человек не планировал брать, но ответственность за их возврат которых ляжет на гражданина.

Более того, СНИЛС "откроет двери" мошенникам к пенсионным накоплениям. "Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным "антипрививочникам", — предупреждают в пресс-службе регионального ГУ МВД.