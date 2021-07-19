Двух бывших участковых будут судить в Самаре за взятку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в суд направили уголовное дело двоих бывших участковых отдела полиции Октябрьского района, обвиняемых в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.