Главу сельского поселения Бобровка лишили полномочий из-за утраты доверия

В Кинельском районе Самарской области 16 июля члены собрания представителей сельского поселения Бобровка прекратили полномочия главы поселения в связи с утратой доверия, сообщает региональная прокуратура.

Ранее во время проверки надзорного ведомства выяснилось, что Игорь Зубец, состоял в близких отношениях с директором МКП ЖКХ "Бобровское", хотя при этом являлся ее работодателем. Кроме того, глава поселения не предотвратил возникший конфликт интересов.

Прокурорскую проверку, во время которой это обнаружилось, проводили в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств — 234 тыс. рублей. Деньги перевели по муниципальным контрактам, заключенным между МКП ЖКХ "Бобровское" и администрацией сельского поселения.