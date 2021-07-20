В Самарской области девушка перевела за бассейн деньги мошенникам

22-летняя жительница Самарской области оказалась жертвой интернет-мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Девушка нашла в интернете объявление о продаже бассейна, связалась с продавцом и перечислила на счет 18 тыс. рублей. Однако лишилась и денег, и бассейна — продавец перестал выходить на связь.

Жертва мошенничества обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Представители правоохранительных органов предупреждают: "Не переводите деньги продавцам товаров в интернете".