Полиция разыскивает мужчин, похитивших в Тольятти 20 мягких игрушек

В полицию Тольятти обратился местный житель, сообщивший, что из принадлежащего ему автомата с игрушками похищено 21 изделие. Ущерб потерпевший оценил в четыре с лишним тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители установили, что игрушки были похищены вечером в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района. В ходе расследования были допрошены очевидцы, осмотрено помещение, изъяты записи с видеокамер. Полиция выяснила, что к хищению могут быть причастны двое мужчин. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража" и объявили подозреваемых в розыск.

Первому мужчине на вид около 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, подстрижен налысо. На нем были черные спортивные брюки, черные кроссовки и темная осенняя куртка с капюшоном, на спине — серая горизонтальная полоска шириной в 10 см, с надписью на английском "si …an".

Второму подозреваемому на вид около 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, с короткими темными волосами. На нем были темные штаны, темные кроссовки с белой подошвой, был одет в темную осеннюю куртку с капюшоном. На куртке — горизонтальные полосы красного цвета, на рукавах по бокам белые полосы по всей длине.

"Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении указанных мужчин — просьба сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848)-2-30-37-02, 8-(848) 2-93-46-27 или в ОУР ОП № 22 У МВД России по г. Тольятти 8-967-492-99-94 или 112. Конфиденциальность гарантирована, — отмечается в сообщении.