Полиция разыскивает мужчин, похитивших в Тольятти 20 мягких игрушек

В полицию Тольятти обратился местный житель, сообщивший, что из принадлежащего ему автомата с игрушками похищено 21 изделие. Ущерб потерпевший оценил в четыре с лишним тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители установили, что игрушки были похищены вечером в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района. В ходе расследования были допрошены очевидцы, осмотрено помещение, изъяты записи с видеокамер. Полиция выяснила, что к хищению могут быть причастны двое мужчин. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража" и объявили подозреваемых в розыск.
Первому мужчине на вид около 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, подстрижен налысо. На нем были черные спортивные брюки, черные кроссовки и темная осенняя куртка с капюшоном, на спине — серая горизонтальная полоска шириной в 10 см, с надписью на английском "si …an".
Второму подозреваемому на вид около 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, с короткими темными волосами. На нем были темные штаны, темные кроссовки с белой подошвой, был одет в темную осеннюю куртку с капюшоном. На куртке — горизонтальные полосы красного цвета, на рукавах по бокам белые полосы по всей длине.
"Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении указанных мужчин — просьба сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848)-2-30-37-02, 8-(848) 2-93-46-27 или в ОУР ОП № 22 У МВД России по г. Тольятти 8-967-492-99-94 или 112. Конфиденциальность гарантирована, — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.