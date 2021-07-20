Самарский Росреестр проведет прямую линию для кадастровых инженеров

21 июля с 9:30 до 10:30 Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию, в ходе которой начальник отдела регистрации земельных участков Павел Найдовский ответит на вопросы кадастровых инженеров, связанные с новеллами федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".

Среди предлагаемых тем:

— разрешенное использование земельных участков;

— перераспределение земельных участков и земель;

— расширение перечня лиц, по заявлению которых осуществляется государственный кадастровый учет;

— особенности государственного кадастрового учета при уточнении границ;

— государственный кадастровый учет частей земельного участка

Задавать вопросы можно по телефону (846) 33-22-555.