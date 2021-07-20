Самарский Росреестр проведет прямую линию для кадастровых инженеров

21 июля с 9:30 до 10:30 Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию, в ходе которой начальник отдела регистрации земельных участков Павел Найдовский ответит на вопросы кадастровых инженеров, связанные с новеллами федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".
Среди предлагаемых тем:
— разрешенное использование земельных участков;
— перераспределение земельных участков и земель;
— расширение перечня лиц, по заявлению которых осуществляется государственный кадастровый учет;
— особенности государственного кадастрового учета при уточнении границ;
— государственный кадастровый учет частей земельного участка
Задавать вопросы можно по телефону (846) 33-22-555.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.