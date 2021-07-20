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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарский Росреестр проведет прямую линию для кадастровых инженеров

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 июля с 9:30 до 10:30 Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию, в ходе которой начальник отдела регистрации земельных участков Павел Найдовский ответит на вопросы кадастровых инженеров, связанные с новеллами федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".

Среди предлагаемых тем:
— разрешенное использование земельных участков;
— перераспределение земельных участков и земель;
— расширение перечня лиц, по заявлению которых осуществляется государственный кадастровый учет;
— особенности государственного кадастрового учета при уточнении границ;
— государственный кадастровый учет частей земельного участка

Задавать вопросы можно по телефону (846) 33-22-555.

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