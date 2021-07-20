Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверили с помощью робота-диагноста

Специалисты ПАО "Т Плюс" обследовали свыше 800 метров подземных теплотрасс Новокуйбышевска с помощью телеуправляемого диагностического комплекса. Были обследованы участки труб на ул. Миронова, ул. Победы и ул. Белинского, после чего устранены выявленные дефекты. Впервые для проверки состояния трубопроводов Новокуйбышевска использовался робот.
Напомним, диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.
"В этом году мы активно используем внутритрубный метод диагностики коммуникаций. Он уже позволил без вскрытия тротуаров и дорожного полотна оценить надежность трех магистральных участков в Новокуйбышевске. В этом году мы также планируем использовать робота-диагноста на теплосетях Самары и Тольятти. При этом данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Также отметим, что в рамках ремонтной кампании "Т Плюс" в Самарской области применяются готовые заводские трубы с ППУ-изоляцией, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.