Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверили с помощью робота-диагноста

Специалисты ПАО "Т Плюс" обследовали свыше 800 метров подземных теплотрасс Новокуйбышевска с помощью телеуправляемого диагностического комплекса. Были обследованы участки труб на ул. Миронова, ул. Победы и ул. Белинского, после чего устранены выявленные дефекты. Впервые для проверки состояния трубопроводов Новокуйбышевска использовался робот.

Напомним, диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

"В этом году мы активно используем внутритрубный метод диагностики коммуникаций. Он уже позволил без вскрытия тротуаров и дорожного полотна оценить надежность трех магистральных участков в Новокуйбышевске. В этом году мы также планируем использовать робота-диагноста на теплосетях Самары и Тольятти. При этом данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.

Также отметим, что в рамках ремонтной кампании "Т Плюс" в Самарской области применяются готовые заводские трубы с ППУ-изоляцией, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля.