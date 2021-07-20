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Происшествия

Самарские таможенники задержали две фуры с контрафактной одеждой

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию контрафактной одежды, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Таможенники в районе с. Большая Глушица остановили две фуры, ехавшие из Казахстана в Москву. Во время досмотра в машинах обнаружили около 10 тыс. единиц спортивной одежды, в том числе футболки и головные уборы с логотипами известных торговых марок.

Правообладатели подтвердили, что товар контрафактный. Ущерб компаниям составил порядка 48 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовных дел по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб").

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