Ростех ждет улучшения финпоказателей АвтоВАЗа в 2021 году

Ростех ждет улучшения финансовых результатов АвтоВАЗа по итогам года, несмотря на простои производства из-за проблем с компонентами. Об этом ТАСС заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Мы ожидаем, что финансовые показатели компании будут улучшены по сравнению с 2020 годом, даже с учетом простоев производства, которые произошли в последнее время на заводе из-за недопоставок компонентов", — сказал он.
Чемезов отметил, что АвтоВАЗ "вручную" управляет ситуацией с помощью другого своего акционера Renault и поддерживает связь со всеми ключевыми поставщиками электроники и субподрядчиками.
"Минпромторг и правительство Самарской области также участвуют в урегулировании ситуации и поддерживают контакт с некоторыми поставщиками, такими как Itelma и Bosch", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что приостановки работы линий сборки на АвтоВАЗе связаны с недопоставками комплектующих автоэлектроники от самарского представительства Bosch (ООО "Роберт Бош Самара") на фоне глобального дефицита полупроводников.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.