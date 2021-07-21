Ростех ждет улучшения финпоказателей АвтоВАЗа в 2021 году

Ростех ждет улучшения финансовых результатов АвтоВАЗа по итогам года, несмотря на простои производства из-за проблем с компонентами. Об этом ТАСС заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Мы ожидаем, что финансовые показатели компании будут улучшены по сравнению с 2020 годом, даже с учетом простоев производства, которые произошли в последнее время на заводе из-за недопоставок компонентов", — сказал он.

Чемезов отметил, что АвтоВАЗ "вручную" управляет ситуацией с помощью другого своего акционера Renault и поддерживает связь со всеми ключевыми поставщиками электроники и субподрядчиками.

"Минпромторг и правительство Самарской области также участвуют в урегулировании ситуации и поддерживают контакт с некоторыми поставщиками, такими как Itelma и Bosch", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что приостановки работы линий сборки на АвтоВАЗе связаны с недопоставками комплектующих автоэлектроники от самарского представительства Bosch (ООО "Роберт Бош Самара") на фоне глобального дефицита полупроводников.