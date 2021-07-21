В Сызрани суд вынес приговор военнослужащим филиала Военно-воздушной академии, избившим подчиненного

Судья Самарского гарнизонного военного суда провел выездное судебное заседание по уголовному делу в военном учебно-научном центре ВВС "Военно-воздушная академия" (ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС "ВВА") в Сызрани. Судебное заседание состоялось про уголовному делу в отношении военнослужащих филиала — прапорщика А. Киршина и младшего сержанта Д. Кузнецова, передает пресс-служба Самарского военного гарнизонного суда.
Прапорщик и младший сержант обвиняются в преступлении по статье "Превышение должностных полномочий" (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). В начале апреля 2020 г. они, находясь в должностях начальника по воинскому званию (Киршин) и начальника по временно замещаемой должности (Кузнецов) избили подчиненного.
Самарский гарнизонный военный суд признал Киршина и Кузнецова виновными в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий". Киршину было назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей, Кузнецову дали два года условного лишения свободы, а также лишили на два года права занимать должности на государственной и военной службах, в органах МСУ, связанных с командованием и распоряжением.
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!