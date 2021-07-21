В Сызрани суд вынес приговор военнослужащим филиала Военно-воздушной академии, избившим подчиненного

Судья Самарского гарнизонного военного суда провел выездное судебное заседание по уголовному делу в военном учебно-научном центре ВВС "Военно-воздушная академия" (ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС "ВВА") в Сызрани. Судебное заседание состоялось про уголовному делу в отношении военнослужащих филиала — прапорщика А. Киршина и младшего сержанта Д. Кузнецова, передает пресс-служба Самарского военного гарнизонного суда.

Прапорщик и младший сержант обвиняются в преступлении по статье "Превышение должностных полномочий" (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). В начале апреля 2020 г. они, находясь в должностях начальника по воинскому званию (Киршин) и начальника по временно замещаемой должности (Кузнецов) избили подчиненного.

Самарский гарнизонный военный суд признал Киршина и Кузнецова виновными в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий". Киршину было назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей, Кузнецову дали два года условного лишения свободы, а также лишили на два года права занимать должности на государственной и военной службах, в органах МСУ, связанных с командованием и распоряжением.