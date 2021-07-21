В Тольятти девушка с судимостью вновь попала под уголовное дело, завладев чужим телефоном

В полицию Тольятти обратился местный житель, ставший жертвой молодой аферистки. Девушка завладела его мобильным телефоном, и скрылась, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Накануне потерпевший познакомился с молодой женщиной. Во дворе дома по ул. Карбышева они закрепили знакомство спиртными напитками. Женщина попросила телефон, якобы для срочного звонка, и скрылась за углом дома, сославшись на секретность разговора. Через некоторое время потерпевший понял, что дама пропала "с концами". Но не заподозрил ее в краже, посчитав, что она попала в беду, и именно с этим связано ее внезапное исчезновение.

Он обратился в полицию, чтобы ему помогли найти новую знакомую. Сотрудники уголовного розыска установили личность и места ее возможного нахождения. Вскоре подозреваемая — 22-летняя местная жительница — была задержана в квартире подруги.

В отделении полиции девушка, ранее судимая за аналогичное преступление, призналась в содеянном, а также сообщила, что сдала телефон стоимостью 13 тыс. рублей в ломбард. Сейчас правоохранители разыскивают похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".