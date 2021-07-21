В Самаре впервые пройдет чемпионат военнослужащих по парашютному спорту

С 24 по 30 июля на военном аэродроме Кряж в Самаре впервые состоится чемпионат Вооруженных сил РФ по парашютному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В состязаниях будут участвовать 100 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе семи команд, представляющих военные округа, рода и виды войск ВС РФ, а также ЦСКА и ДОСААФ. В составе команд выступят более 50 парашютисток.

Соревнования пройдут по двум дисциплинам: акробатике и точности приземления.

В точности приземления прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 1000 метров, при приземлении спортсмен должен показать минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром в два сантиметра.

В групповой и индивидуальной акробатике прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 2200 метров, в ходе которых личный состав выполнит определенный комплекс фигур. Всего будет разыграно 48 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах.

В соревнованиях будут задействованы вертолеты Ми-8 Центрального спортивного клуба армии министерства обороны РФ.