В два клика: эксперты рассказали, как вычислить микрофинансовых ​мошенников уже на стадии поиска в интернете

Если деньги нужны здесь и сейчас, а взять их негде, лучшим решением будет обращение в микрофинансовую организацию (МФО). Но будьте начеку: под заманчивой вывеской могут скрываться мошенники. Вместе с федеральным сервисом займов "Ваш инвестор" разбираемся, как с первого взгляда вычислить недобросовестных кредиторов, не вставая с дивана.

Найдется все

Первым делом ищем организацию в "Яндекс". Если это легальная МФО, то напротив сайта компании вы увидите значок в виде галочки, вписанной в синюю окружность. Это значит, что микрофинансовая компания состоит в реестре Центрального банка России и работает законно. Также синий логотип подтверждает, что перед вами официальный сайт компании. На сайте обратите внимание на раздел "Документы" и проверьте, как часто обновляется информация в разделе "Новости компании".

Молва не врет

Читаем отзывы. Если вы не нашли компанию ни в 2GIS, ни в Яндекс или Google-картах, сразу стоит отказаться от сотрудничества с ней, какими бы выгодными не казались условия займа. То же самое, если в отзывах о работе МФО тонны негатива. Сплошной восторг тоже должен насторожить — такие отзывы скорее всего "накручены". По словам Елены Калининой, директора службы развития продаж сервиса займов "Ваш инвестор", нормальный показатель от 5 до 10% негативных отзывов: "Важно читать, за что клиенты ставят низкую оценку, и отмечать, как реагирует компания, старается ли исправить ситуацию, предлагает ли какие-то варианты решения проблемы. Для добросовестной компании критика — это всегда способ узнать свои зоны роста, перестроить и улучшить работу".

Посмотрите в "лицо"

Еще один важный момент при проверке надежности и добросовестности — это открытость. Если на сайте МФО размещены фотографии и телефоны руководства и сотрудников, это большой плюс.

"Обязательно посмотрите, что пишут в СМИ про компанию, которой вы интересуетесь, и пишут ли вообще. Сотрудники зарекомендовавших себя МФО часто выступают экспертами в статьях по финансовой тематике. Также важно участие компании в рейтингах и крупных отраслевых конференциях", — рассказывает Артем Шилин, PR-менеджер сервиса займов "Ваш инвестор".

Итог

Если микрофинансовая организация соответствует всем вышеуказанным пунктам, то можно смело обращаться за займом. Вас точно не обманут и не ограбят. Вопрос в том, насколько вас устроят условия договора, процентная ставка и сервис в офисе. Но это уже другая история.

Материал подготовлен совместно с федеральным сервисом займов "Ваш инвестор".

vashinvestor.ru