Абоненты "РКС-Самара" выбирают оплату без очередей и комиссий

Более 136 тысяч абонентов "РКС-Самара" пользуются сервисом "Личный кабинет".

За расходами лучше следить из кабинета — личного. Личный кабинет — это круглосуточный дистанционный сервис, которым можно пользоваться в любой точке, где есть интернет. Одно из главных преимуществ — оплата услуг водоснабжения и водоотведения без комиссий и очередей, в любое время суток. Кроме того, здесь можно внести показания счетчиков, задать вопрос через Виртуальную приемную, отследить историю начислений.

Все больше абонентов "РКС-Самара" становятся пользователями "Личного кабинета". Сейчас их более 136 тысяч.

Также оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии можно через Газпромбанк, Почта Банк, Почту России и другие каналы, указанные здесь.