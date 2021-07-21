Самарец заплатит штраф за продажи алкоголя подросткам

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, дважды продавшему алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщает сайт Самарского районного суда.
Как установил суд, мужчина, работавший продавцом-кассиром в магазине "Магнит", продал подростку две банки пива. После этого сотрудника магазина привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Однако позже тот же самарец, работавший уже в магазине "Пятерочка", продал бутылку пива несовершеннолетней девушке, не проверив ее документы.
Повторное нарушение повлекло уже уголовное дело. Суд рассмотрел его в особом порядке и назначил обвиняемому штраф 35 тыс. руб., которые разрешил оплатить в рассрочку.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!