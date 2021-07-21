Самарец заплатит штраф за продажи алкоголя подросткам

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, дважды продавшему алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщает сайт Самарского районного суда.

Как установил суд, мужчина, работавший продавцом-кассиром в магазине "Магнит", продал подростку две банки пива. После этого сотрудника магазина привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Однако позже тот же самарец, работавший уже в магазине "Пятерочка", продал бутылку пива несовершеннолетней девушке, не проверив ее документы.

Повторное нарушение повлекло уже уголовное дело. Суд рассмотрел его в особом порядке и назначил обвиняемому штраф 35 тыс. руб., которые разрешил оплатить в рассрочку.