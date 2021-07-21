Из-за драки на острове Поджабный в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") из-за драки на острове Поджабный. Об этом сообщает Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 17 июля на базе отдыха Проран, расположенной на острове Поджабном на реке Волга.

На пляже отдыхали две компании молодых людей. Между ними возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время конфликта несколько человек получили травмы, в том числе тяжкие.

Сейчас личности всех участников конфликта уже установлены.