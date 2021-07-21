Специалисты УФНС России по Самарской области проведут вебинары для налогоплательщиков

22 июля и 27 июля 2021 года состоятся вебинары для налогоплательщиков по разным вопросам, возникающим в процессе налогообложения.
Все желающие смогут прослушать вебинары, для участия в которых необходимо пройти предварительную регистрацию.
Первый вебинар пройдет 22.07.2021 с 11-00 до 12-00 на тему: "Основные ошибки, допускаемые в оформлении платежных поручений налогоплательщиками, состоящими на учете в реорганизуемых 31.05.2021 налоговых органах". Спикером выступит начальник отдела расчетов с бюджетом УФНС России по Самарской области Наталья Савельевна Самойлова. Регистрация по ссылке.
Второй состоится 22.07.2021 с 14-00 до 15-30 на тему: "Выдача квалифицированной электронной подписи (КЭП)". Спикер — начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Самарской области Константин Сергеевич Еманов. Регистрация по ссылке.
Третий вебинар можно будет прослушать 27.07.2021 с 14-00 до 15-00. Он будет посвящен теме "Порядок исчисления земельного и транспортного налогов организациями в 2021 году". Спикером выступит начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Викторовна Сидорова. Регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.