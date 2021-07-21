16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Региональным директором ПСБ в Самаре назначен Виталий Белоцкий Банк "Открытие" добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк АСВ заявило требования к топ-менеджменту "Газбанка" на 2,9 млрд рублей Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд руб. через налоговый вычет Почти 15 тыс. дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с эскроу в ВТБ

Финансы Экономика и бизнес

Специалисты УФНС России по Самарской области проведут вебинары для налогоплательщиков

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

22 июля и 27 июля 2021 года состоятся вебинары для налогоплательщиков по разным вопросам, возникающим в процессе налогообложения.

Все желающие смогут прослушать вебинары, для участия в которых необходимо пройти предварительную регистрацию.

Первый вебинар пройдет 22.07.2021 с 11-00 до 12-00 на тему: "Основные ошибки, допускаемые в оформлении платежных поручений налогоплательщиками, состоящими на учете в реорганизуемых 31.05.2021 налоговых органах". Спикером выступит начальник отдела расчетов с бюджетом УФНС России по Самарской области Наталья Савельевна Самойлова. Регистрация по ссылке.

Второй состоится 22.07.2021 с 14-00 до 15-30 на тему: "Выдача квалифицированной электронной подписи (КЭП)". Спикер — начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Самарской области Константин Сергеевич Еманов. Регистрация по ссылке.

Третий вебинар можно будет прослушать 27.07.2021 с 14-00 до 15-00. Он будет посвящен теме "Порядок исчисления земельного и транспортного налогов организациями в 2021 году". Спикером выступит начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Викторовна Сидорова. Регистрация по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1