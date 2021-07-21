Специалисты УФНС России по Самарской области проведут вебинары для налогоплательщиков

22 июля и 27 июля 2021 года состоятся вебинары для налогоплательщиков по разным вопросам, возникающим в процессе налогообложения.

Все желающие смогут прослушать вебинары, для участия в которых необходимо пройти предварительную регистрацию.

Первый вебинар пройдет 22.07.2021 с 11-00 до 12-00 на тему: "Основные ошибки, допускаемые в оформлении платежных поручений налогоплательщиками, состоящими на учете в реорганизуемых 31.05.2021 налоговых органах". Спикером выступит начальник отдела расчетов с бюджетом УФНС России по Самарской области Наталья Савельевна Самойлова. Регистрация по ссылке.

Второй состоится 22.07.2021 с 14-00 до 15-30 на тему: "Выдача квалифицированной электронной подписи (КЭП)". Спикер — начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Самарской области Константин Сергеевич Еманов. Регистрация по ссылке.

Третий вебинар можно будет прослушать 27.07.2021 с 14-00 до 15-00. Он будет посвящен теме "Порядок исчисления земельного и транспортного налогов организациями в 2021 году". Спикером выступит начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Викторовна Сидорова. Регистрация по ссылке.