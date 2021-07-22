Житель Исаклинского района, убивший котенка, попал пол уголовное преследование

Прокуратура Исаклинского района признала законным возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животным, сообщили в надзорном ведомстве.

Правоохранители установили, что 39-летний местный житель находясь в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с гражданской супругой. Желая причинить ей нравственные страдания, он бросил в стену принадлежащего супруге двухмесячного котенка. В результате животное погибло.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.