"ЭкоВоз" продолжает пополнять парк специальной техники современными автомобилями

ГК "ЭкоВоз" пополнила свой автопарк спецтехники тремя новыми машинами.

Как отметил генеральный директор компании Денис Волков, развитие невозможно без обновления и внедрения современных технологий.

"Мы не стоим на месте — следим не только за исправностью подвижного состава, но и за его модернизацией. Сегодня техника должна отвечать многим требованиям: экологичность, комфорт, оперативность работы и надежность в эксплуатации. Мы следим за тем, чтобы наши мусоровозы отвечали высоким требованиям современной жизни", — отметил он.

Денис Волков лично осмотрел и протестировал машины.

Стоит отметить, что в феврале текущего года компания закупила восемь новых мусоровозов, которые успешно работают на рейсах, вывозя мусор из жилых дворов города.