Самарца осудили за взятку пиротехникой

В Самаре суд вынес приговор Артему Ахметову, которого признали виновным в даче взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

18 декабря 2019 г. Ахметов передал полицейскому пиротехнические изделия на 18 тыс. руб., чтобы тот не проводил проверку из-за продажи небезопасной пиротехники, которой занималась жена Ахметова.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор еще не вступил в законную силу.