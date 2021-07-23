В Самарской области женщину получала пособие на умершего сына

В Кинель-Черкасском район в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 28-летняя жительница Кротовки подала документы для получения пособия на ребенка. При этом женщина воспользовалась документами сына, рожденного в октябре 2016 года в Тамбовской области, скрыв информацию о том, что мальчик скончался в течение двух дней после рождения.

На основе поданных документов с января 2020 г. по май 2021 г. безработная, имеющая на иждивении двухлетнюю дочь, женщина получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму 105 тыс. рублей.