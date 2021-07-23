В Тольятти доверчивая женщина перевела мошеннику из "банка" 90 тыс. рублей.

В Тольятти жертвой телефонных мошенников стала арбитражная управляющая, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестный, назвав себя сотрудником службы безопасности одного из банков, по телефону сообщил 44-летней жительнице Тольятти, что с ее банковским счетом производятся подозрительные операции. Чтобы спасти деньги, их, якобы, было необходимо перевести на безопасный банковский счет.

Поверив обману, арбитражная управляющая одной из ассоциаций перевела мошеннику 90 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.