В Клявлинском районе сотрудницу почтового отделения уличили в денежных махинациях

В полицию Клявлинского района поступила информация о возможной причастности руководителя отделения связи к присвоению денег, полученных от продажи товаров народного потребления, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выехали в отделение связи, опросили работников почты, изъяли служебную документацию. В результате выезда было установлено, что 42-летняя подозреваемая, исполняя обязанности начальника, дважды вносила заведомо ложные сведения в отчетные документы о поступающей от продажи товаров прибыли, после чего присваивала деньги себе.

Ущерб, причиненный организации противоправными действиями должностного лица, составил более 60 тысяч рублей.

На основании проведенных сотрудниками полиции проверочных и оперативно-розыскных мероприятий СУ СК РФ по Самарской области в отношении почтальона возбуждены два уголовных дела по статье "Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения".