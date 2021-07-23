Водителя Aston Martin, осужденного за смертельное ДТП в Самаре, выпустили по УДО

Суд Центрального района Тольятти разрешил условно-досрочно освободить Марка Ланцова, которого ранее осудили за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает zasekin.ru.

Напомним, 4 июня 2019 г. Марк Ланцов ехал на Aston Martin. На перекрестке улиц Солнечной и Губанова, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречной Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. От удара Toyota изменила направление движения, выехала на тротуар и сбила 43-летнюю няню Аллу Штоль и трехлетнего мальчика, стоявших перед светофором. От полученных травм женщина скончалась. Помимо этого, в ДТП пострадала 38-летняя пассажирка Toyota.

Марка Ланцова обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Экспертиза установила, что он мог избежать столкновения, если бы соблюдал правила.

24 ноября 2020 г. мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения и лишению водительских прав на два года после освобождения.