Водителя Aston Martin, осужденного за смертельное ДТП в Самаре, выпустили по УДО

Суд Центрального района Тольятти разрешил условно-досрочно освободить Марка Ланцова, которого ранее осудили за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает zasekin.ru.
Напомним, 4 июня 2019 г. Марк Ланцов ехал на Aston Martin. На перекрестке улиц Солнечной и Губанова, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречной Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. От удара Toyota изменила направление движения, выехала на тротуар и сбила 43-летнюю няню Аллу Штоль и трехлетнего мальчика, стоявших перед светофором. От полученных травм женщина скончалась. Помимо этого, в ДТП пострадала 38-летняя пассажирка Toyota.
Марка Ланцова обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Экспертиза установила, что он мог избежать столкновения, если бы соблюдал правила.
24 ноября 2020 г. мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения и лишению водительских прав на два года после освобождения.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!